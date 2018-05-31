Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında İl Müftülüğü tarafından hazırlanan ’Şen Camiler’ Projesi kapsamında düzenlenen ’Huzurda Buluşuyoruz’ etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen iftar programında Adana Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşlarla biraraya geldi.

Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde düzenlenen programda orucun açılmasının ardından konuşan Vali Demirtaş, kamu yatırımlarından da bahsederek, vatandaşların huzuru ve refahı konusunda tüm hizmetlerin artarak devam ettiğini söyledi. Vali Demirtaş, “Adana TOKİ Numune Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Yüreğir Devlet Hastanesi adıyla vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ederken, eski Devlet Hastanesi’nin bulunduğu alana 100 yataklı yeni bir hastaneyi siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca Seyhan İlçemizde 150 yatak kapasiteli bir hastane de kentimize kazandırarak, sağlık alanında olduğu gibi eğitim ve diğer kamu hizmetleri ile hak ettiğiniz kaliteli bir yaşamı sizlere sağlamak için tüm kamu ve yerel yöneticilerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Vali Demirtaş, iftara katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, bu tür etkinlikler ile birlikte olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Programa Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.