Vali Demirtaş, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile huzurevi sakinleri ve yakınlarının iştirakiyle Çukurova Kulübü’nde gerçekleşen programa katılmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Vali Mahmut Demirtaş, huzurevinde barınan yaşlılarla sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.

Ramazan ayında, yaşlılara yönelik düzenlenen programdan dolayı hayırsever Nimet Cantürk başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Vali Demirtaş, yaşlılara sahip çıkmanın sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğunu belirtti ve Adana Valiliği olarak yaşlıların daima yanlarında olacaklarını ifade etti.