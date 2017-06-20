Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 10:20

Vali Demirtaş, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte, hayırsever Nimet Cantürk tarafından düzenlenen programda huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Vali Demirtaş, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

20 Haziran 2017 10:20


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile huzurevi sakinleri ve yakınlarının iştirakiyle Çukurova Kulübü’nde gerçekleşen programa katılmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Vali Mahmut Demirtaş, huzurevinde barınan yaşlılarla sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.


Ramazan ayında, yaşlılara yönelik düzenlenen programdan dolayı hayırsever Nimet Cantürk başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Vali Demirtaş, yaşlılara sahip çıkmanın sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğunu belirtti ve Adana Valiliği olarak yaşlıların daima yanlarında olacaklarını ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Açık
    34°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:12
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:43
  • Akşam :20:09
  • Yatsı :21:57
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!