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25 Eylül 2018 13:59

Vali Demirtaş: "İtfaiye teşkilatı kendini geliştirip görev alanını genişletti"

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fahri Durukan ve beraberindekiler, "Türk İtfaiye Teşkilatının 304.

Vali Demirtaş:

25 Eylül 2018 13:59

Kuruluş Yıl Dönümü ve İtfaiye Haftası" kapsamında Vali Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.


Ziyaret sırasında Vali Mahmut Demirtaş, İtfaiye Daire Başkanı Fahri Durukan’dan hafta boyunca yapılacak kutlama etkinlikleri hakkında bilgiler aldı.


İtfaiye teşkilatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, gelişen teknolojiyle birlikte itfaiye teşkilatının kendini daha da geliştirerek görev alanını genişlettiğine dikkat çekti. İtfaiye teşkilatı deyince akla sadece yangın söndürme çalışmalarının gelmemesi gerektiğini belirten Vali Demirtaş, "Diğer büyük afetlerde, trafik kazalarında da itfaiye teşkilatına önemli görevler düşüyor. İtfaiye teşkilatımızın sahip olduğu gerek ekipman gerekse donanımlı personel ile her an, her türlü müdahaleye hazır olduğunu bilmek vatandaşlarımıza huzur ve güven vermektedir’’ dedi.


Vali Demirtaş, itfaiyecilerin zor şartlarda mesai mefhumu gözetmeden kesintisiz hizmet verdiğini ve insanların en zor günlerinde önemli bir görevi yürüttüğünü kaydetti.




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