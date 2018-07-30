Vali Demirtaş, kamu kuruluşlarında incelemelerde bulundu

Vali Yardımcısı Murat Süzen, Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş ve Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan’ın da hazır bulunduğu yapımı devam eden Sarıçam ve Yüreğir kaymakamlıklarında açıklamalarda bulunan Vali Demirtaş, “Vatandaşlarımıza daha modern kamu binalarında hizmet vermek amacıyla yeni kaymakamlık binalarının yapımına başladık. İnşaatların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımız işlemlerini daha rahat bir şekilde yapabileceklerdir” dedi.

Vali Demirtaş, yeni yapılacak kaymakamlık hizmet binaları ve Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü’nün Adana’ya hayırlı uğurlu olmasını dilediğini de sözlerine ekledi.

Arkeoloji Müzesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi

Vali Mahmut Demirtaş, daha sonra Adana Arkeoloji Müzesi ve yapımı devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi ve Yüreğir ilçesinde Spor Kompleksi ve Kapalı Yüzme Havuzu’nun yapılacağı alana geçti.

Burada yetkililerden bilgi alan Vali Demirtaş, “Kentimizde olmasından büyük gurur duyduğumuz Orta Doğu’nun ve Türkiye’nin en büyük müze kompleksi olan Adana Arkeoloji Müzesi ile sağlık, itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sahil güvenlik ve orman gibi tek çatı altında hizmet verecek olan 112 Acil Çağrı Merkezi ile yapımı devam eden spor kompleksi ve kapalı yüzme havuzunun geldiği son aşamaları yerinde denetledik” diye konuştu.

Vali Demirtaş, yeni yatırım alanlarının artmasıyla birlikte, Adana’da daha yaşanabilir kent kültürünün oluşacağını ve bu konudaki çalışmaların devam edeceğini söyledi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi ve eski Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde incelemelerini sürdüren Vali Demirtaş, yabancı uyruklu misafirlere sağlanan iş ve işlemlerin büyük titizlik içerisinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Yüreğir Devlet Hastanesi’nde hizmet vermeye başlayan eski Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesini de inceleyen Vali Demirtaş, beraberindeki yetkililere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Valilik birimleri “açık kapı”

Vali Mahmut Demirtaş, valilik birimlerinden olan “açık kapı” ve diğer valilik içerisindeki müdürlüklerde incelemelerde bulunarak, görevlilerden bilgi alıp, çalışanlara başarılar diledi.

İçişleri Bakanlığı’nca uygulamaya konulan "açık kapı" projesi ile vatandaşların iş ve işlemleri ile talep ve beklentilerini çok daha hızlı ve sonuç odaklı olarak yerine getirildiğini belirten Vali Demirtaş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıp, işlemlerin aksatılmadan yerine getirilmesi talimatını vererek, çalışanlara başarılar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy’a “hayırlı olsun” ziyareti

Vali Mahmut Demirtaş, gün boyunca gerçekleştirdiği ziyaret ve incelemelerinin sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy’u makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Vali Yardımcıları Mustafa Yavuz ve Murat Süzen ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları da hazır bulundu.