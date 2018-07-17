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17 Temmuz 2018 16:27

Vali Demirtaş Karataş’ta yapılan arıtma tesisini inceledi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, arıtma tesisi çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yaz aylarında nüfusu artan Karataş’ın turizm potansiyelinin büyük bir ivme kazanacağını ifade etti.

Vali Demirtaş Karataş’ta yapılan arıtma tesisini inceledi

17 Temmuz 2018 16:27


Vali Demirtaş, Adana’nın önemli sahil ilçelerinden olan Karataş’ta sürdürülen su altı arkeoloji araştırmaları çalışmalarına ilişkin bilgi almasının ardından, ilçede yapılması planlanan arıtma tesisi alanında incelemelerde bulundu.


Karataş Kaymakamı Durmuş Gençer, Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ile birlikte gerçekleştirdiği inceleme gezisi sırasında Vali Demirtaş, ilçenin en önemli gereksinimlerinden biri olan arıtma tesisi sorununu en kısa zamanda çözmeyi hedeflediklerini söyledi.


Karataş Atıksu Arıtma Tesisi’nin dünyadaki en gelişmiş sistem olan Membran Bio-Reaktör Pissu Arıtma Prosesi’ne göre dizayn edildiğini kaydeden Vali Demirtaş, tesise yönelik genel yerleşim, mimari, betonarme, mekanik ve çevre tanzimi ile peyzaj projelerinin tamamlandığını kalan elektrik-otomasyon projelerinin tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.


Arıtma tesisi çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, yaz aylarında nüfusu önemli oranda artan Karataş’ın turizm potansiyelinin büyük bir ivme kazanacağına dikkat çeken Vali Demirtaş, konunun takipçisi olduklarını ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdindeki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.




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