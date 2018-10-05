Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya geldi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, devam eden ve proje halindeki kamu yatırımlarını değerlendirmek, ilçelerde gerçekleştirilen kamu hizmetlerini masaya yatırmak ve vatandaşların taleplerini ele almak üzere, Adana'nın tüm ilçelerinde görev yapan kaymakamlarla bir araya geldi.

Vali Demirtaş, Valilik Makamında gerçekleştirdiği toplantıda, kaymakamlardan görev yaptıkları ilçelerin genel durumu ve verilen kamu hizmetleri hakkında bilgiler aldı.

Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tek tek söz alan ilçe kaymakamları, görev yerlerinde gerçekleştirilen hizmetler, eksiklikler ve vatandaşların çeşitli konulardaki talep ve beklentilerinin karşılanması noktasında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Adana'nın, merkez ve ilçelerindeki kamu hizmetlerine ilişkin yol haritasının detaylarıyla masaya yatırıldığı toplantıda kaymakamlara hitap eden Vali Mahmut Demirtaş, vatandaşların dile getirdikleri taleplerin yerine getirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli hassasiyet ve gayretin gösterilmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Toplantı, Vali Mahmut Demirtaş'ın ilçe kaymakamlarına verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür etmesi ve çalışmalarında başarılar dilemesiyle son buldu.