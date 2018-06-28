Vali Demirtaş, LGS birincisi Azra Kargı’ya altın taktı

Vali Demirtaş, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından telefonla arayarak tebrik ettiği Azra Kargı, babası Beşir Kamil Kargı ile annesi Afihan Kargı ve kardeşlerini makamında kabul etti.

Vali Demirtaş, makamında kabul ettiği Liselere Geçiş Sınavı’nda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Selahattin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Azra Kargı’ya yarım altın taktı.

Adana’nın eğitim ve öğretimdeki başarı çıtasını çok daha yükseklere taşımak için ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Vali Demirtaş, LGS birincisi Azra Kargı’ya başarılarının devamını diledi.