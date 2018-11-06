Vali Demirtaş: "Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları zorlukları azaltacağız"

Vali Demirtaş, Adana Valiliğince düzenlenen “Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi” (METİP) kapsamında Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde yaptırılan hizmet binalarında incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş ilk olarak Karataş ilçesine giderek mevsimlik tarım işçilerinin sosyal hayatlarını iyileştirme amacıyla Tabaklar Mahallesi'nde yaptırılan ve içerisinde okul, sağlık ocağı gibi hizmetlerin verileceği binada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

Binanın öncelikle anaokulu olarak hizmete girmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Demirtaş, ardından yeni METİP projesinin yapılacağı Karataş Bahçe Mahallesi'ndeki arazilerde incelemede bulunup yapılan ve yapılacak olan çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Vali Demirtaş, daha sonra METİP kapsamında Yumurtalık ilçesinde yaptırılan okul ve hizmet binasını ziyaret etti.

Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal hayatlarını iyileştirmek amacıyla Yumurtalık ilçesi Sadiye (Yeşilköy) Mahallesi'nde yapılan ve anaokulu olarak hizmet vermeye başlayan binada öğrenim gören öğrencilerle de vakit geçiren Vali Demirtaş, daha sonra yeni projelerin yapılacağı Şeyhganim Mahallesi'ndeki arazide incelemede bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Murat Süzen, Karataş Kaymakamı Durmuş Gençer ve İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'un da hazırda bulunduğu incelemeler sırasında Vali Demirtaş, Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi ile mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları zorlukları azaltmayı hedeflediklerini ve bunun için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.