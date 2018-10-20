Vali Demirtaş: “Muhtarlarımızın kamu hizmetlerinin yürütülmesinde devletinin yanında bundan sonra da yer alacağına yürekten inanıyorum''

Adana Valisi Mahmut Demitaş, vatandaşların hizmet beklentilerinin karşılanmasında önemli bir sorumluluk üstelenen tüm muhtarların "19 Ekim Muhtarlar Günü"nü kutladığını ifade etti.

19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama Komitesi üyeleri, Muhtarlar Günü kutlama etkinlikleri kapsamında Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Vatandaşların kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşturulmasında muhtarların önemli bir köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Vali Demirtaş, ‘'Diğer taraftan devletimizin yaptığı hizmetler ile ilgili gerekli duyurular muhtarlarımız marifetiyle köylerde veya mahallelerde vatandaşlarımıza iletiliyor. Geçmişten günümüze görevlerini layıkıyla yerine getiren muhtarlarımızın bundan sonra da kamu hizmetlerinin yürütülmesinde devletinin yanında yer alacağına yürekten inanıyorum'' dedi.

Valilik makamında Vali Demirtaş'ı ziyaret eden heyet, gün boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgiler vererek kendilerini böylesine mutlu eden bir günde kabulünden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür ettiklerini dile getirdiler.