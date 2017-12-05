Vali Demirtaş: "Muhtarlarla daima diyalog halinde olacağız”

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal, beraberindeki mahalle muhtarları ile birlikte, Vali Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. Özünal, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, muhtar camiası ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelmesinden dolayı Vali Demirtaş’a teşekkür etti.

Vali Mahmut Demirtaş, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal ve beraberindeki muhtarların ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Demirtaş, vatandaşlara en iyi kamu hizmeti sunmak hedefinde, muhtarların da önemli bir role sahip olduğunu dikkat çekti ve muhtar camiasıyla daima diyalog halinde olmaya devam edeceğini söyledi.