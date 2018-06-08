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08 Haziran 2018 12:43

Vali Demirtaş öğrencilere karne dağıttı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 2017-2018 eğitim yılını tamamlayan Aliye İzzetbegoviç İlkokulu öğrencilerine karne dağıttı.

Vali Demirtaş öğrencilere karne dağıttı

08 Haziran 2018 12:43


Halk oyunları sergileyen öğrenciler tarafından okul bahçesinde karşılanan Vali Demirtaş, sınıfları gezerek öğrencilere karne dağıttı. Öğrencilerle de tek tek sohbet edip, kitap hediye eden Vali Demirtaş, öğrencilerin yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmeleri için önerilerde bulundu. Vali Demirtaş, tatilde öğrencilere spor faaliyeti yapmaları ve kitap okumaları konusunda öğüt vererek, “Hem beyninizin dinlenmesi lazım hem de fiziken gelişmek için de spor yapmanız lazım. Sizler bizim en büyük beşeri sermayemiz, geleceğimizsiniz” dedi.


Karne dağıtımına Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy da katıldı.


Adana’da 480 bin 261 öğrenciye karne dağıtıldığı kaydedildi.




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