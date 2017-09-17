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17 Eylül 2017 14:26

Vali Demirtaş: "Okullarımız yeni eğitim öğretim yılına hazır"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentteki tüm okulların yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğunu söyledi.

Vali Demirtaş:

17 Eylül 2017 14:26


Vali Demirtaş, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ile birlikte Adana Fen Lisesi’nde incelmede bulundu.


Okulun yaz döneminde yapılarak, tamamlanan tadilatlarını da inceleyen Vali Mahmut Demirtaş, okul idaresindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Vali Demirtaş, kentteki tüm okulların yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğunu vurgulayarak, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin, daha modern okullarda eğitimlerini tamamlamaları konusunda ders açığının giderilerek, çocuklarımızı geleceğe daha donanımlı ve bilgili olarak hazırlanması için tüm tedbirlerimizi bu yöne kararlılıkla alarak, çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar’a yeni eğitim öğretim yılında okullarda yaşanacak olası sorunların ivedilikle giderilmesi talimatını veren Vali Demirtaş, öğrenciler ile velilerin taleplerinin dikkate alınmasını dile getirdi.



Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünü ziyaret


Vali Mahmut Demirtaş, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, incelemede bulunup, yetililerden bilgi aldı.


İlk olarak Seyhan İlçesi İnönü Caddesi’nde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası’nı ziyaret eden, Vali Mahmut Demirtaş, daha sonra Yüreğir İlçesi’nde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne geçti.


Vali Demirtaş, vatandaşların iş ve işlemlerinde kurum çalışmalarının daha dikkatli olmalarını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.



Esnaf ziyareti


Vali Mahmut Demirtaş, Seyhan İlçesi İnönü Caddesi civarındaki esnafları ziyaret etti. Esnafları iş yerlerinde tek tek ziyaret eden Vali Demirtaş, işletme sahipleri ile bir süre sohbet etti. Vali Demirtaş, kendisine sevgi gösterisinde bulunan esnaflara teşekkür ederek, bereketli ve hayırlı kazançlar diledi.




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