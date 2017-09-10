Vali Demirtaş: "Sağlık hizmetleri ivme kazanacak"

Vali Demirtaş, Adana Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesiyle taşınması planlanan Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile önümüzdeki günlerde hasta kabulüne başlayacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile açılışı gerçekleştirilecek Adana Şehir Hastanesi Kampüsü ve hastane civarındaki yol genişletme çalışmaları kapsamında yapımı süren Yonca Kavşağı’nda incelemelerde bulundu.

İncelemeleri sırasında ilk olarak, Adana Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesiyle 125 yatak kapasitesiyle hizmet vermesi planlanan Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ni ziyaret eden Vali Demirtaş, hastane yetkililerinden çeşitli bilgiler aldı ve tedavi gören hastaları ziyaret ederek, acil şifalar diledi.

Daha sonra, Adana Şehir Hastanesi Kampüsü ve Çukurova Üniversitesi yerleşkesine yönelik ulaşımı rahatlatmak amacıyla yapımı devam eden Yonca Kavşağı’nda incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, inşaatı üstelenen yetkililerden çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istedi.

Vali Demirtaş, Yonca Kavşağı’ndaki incelemelerinin ardından, önümüzdeki günlerde hasta kabulüne başlayacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile açılışı gerçekleştirilecek Adana Şehir Hastanesi Kampüsü’nü ziyaret ederek, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem Özsoy’dan, kampüsün geldiği son aşama hakkında ayrıntılı bilgiler aldı.

Vali Mahmut Demirtaş, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, geniş tıbbi ve fiziki imkanlara sahip olan Adana Şehir Hastanesi Kampüsü’nün hizmete girmesi ile kent ve bölgedeki sağlık hizmetlerinin önemli bir ivme kazanacağını söyledi. Vali Demirtaş, sağlık kampüsünde en küçük bir eksikliğin dahi kalmaması talimatı verdi.