Vali Demirtaş, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı ve kamu kurumu temsilcilerinin bulunduğu buluşmada, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.

Muhtarlar ve vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyen Vali Demirtaş, kamu ve yerel yöneticilerin vatandaşların huzur ve refahı konusunda gece gündüz demeden hizmet ettiğini dile getirdi.

Kentte yapılan kamu yatırımları hakkında da açıklamada bulunan Vali Demirtaş, eski devlet hastanesinin bulunduğu alanda 100 yataklı ve Adana Hipodromu civarında da 150 yataklı Devlet Hastanesi yapılacağının müjdesini verdi.

Vali Demirtaş, sıkça gerçekleştirdiği muhtar ve vatandaş buluşmalarındaki amacının, mahallelerdeki sorunları yerinde görmek, muhtar ve vatandaşların taleplerin takibini yapmak ve dile getirilen eksiklikleri ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gidermek olduğunu söyledi.

Muhtarlar ve vatandaşlar ise, ziyaretinden ve sorunların çözümlenmesine yönelik duyarlılığından dolayı Vali Mahmut Demirtaş’a teşekkür etti.