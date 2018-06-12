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12 Haziran 2018 10:47

Vali Demirtaş, şehit aileleri onuruna düzenlenen iftara katıldı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte, 6.

Vali Demirtaş, şehit aileleri onuruna düzenlenen iftara katıldı

12 Haziran 2018 10:47

Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı’nca şehit aileleri onuruna düzenlenen iftar programına katıldı.


İftar programına Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, 10. Tanker Üst Komutanı Hv. Plt. Tuğg. İsmail Günaydın, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Vali Yardımcısı Mehmet Seyman’ın yanı sıra askeri ve mülki-i erkan ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Katıldığı iftar programında, eşi Beyhan Demirtaş ile masaları tek tek gezerek şehit ailelerinin hal ve hatırlarını soran Vali Demirtaş, vatanın birlik ve bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için şehadet şerbetini içen şehitler ve gazi ailelerinin daima yanlarında olacaklarını söyledi.


İftar programı, şehitlerin ruhlarına Kur-an’ı Kerim’den sureler ve duaların okunması, birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesiyle sürdü.




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