Vali Demirtaş, şehit aileleri ve gaziler ile iftarda buluştu

Polis Evi’nde düzenlenen iftar programı, Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Yalçın, Yüreğir İlçe Kaymakamı Fatih Genel, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve yakınları ile gazilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şehit yakınları ile gazilerle tokalaşıp hal ve hatırlarını soran Vali Mahmut Demirtaş, şehit aileleri ve gazilerin mübarek Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.

Ülkenin ve milletin; hakları asla ödenemeyecek olan şehitlere ve gazilere çok şey borçlu olduğunu kaydeden Vali Mahmut Demirtaş, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehit aileleri ve yakınları ile gazilerin daima yanlarında olacaklarını vurguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programı, şehitlere Allah’tan rahmet dilenmesi, edilen duaların ve tutulan oruçların kabulünün niyaz edilmesiyle son buldu.