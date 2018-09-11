Vali Demirtaş: "Şehit aileleri ve yakınlarının daima yanında olacağız"

Vali Demirtaş, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen ve dün düzenlenen törenle Kabasakal Mezarlığı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanan Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin, Yeşilevler Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret ederek taziyelerini ileten Vali Mahmut Demirtaş, şehidin babası Salih İnaltekin, annesi Bahar İnaltekin ve kardeşleri ile yakınlarına başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Vatan için canlarını veren aziz şehitlerin, millet olarak daima şükran ve minnetle anılacağını belirten Vali Demirtaş, şehit aileleri ve yakınlarının daima yanlarında olacaklarını ifade etti.

Vali Mahmut Demirtaş'ın, şehit Metehan İnaltekin'in ailesine yönelik taziye ziyareti, şehitlerin ruhlarına Kur-an'ı Kerim'den sureler okunması ve dualar edilmesiyle son buldu.