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20 Haziran 2017 10:11

Vali Demirtaş: "Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin daima yanında olacağız"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Derneği’nce düzenlenen iftar programına katıldı.

Vali Demirtaş:

20 Haziran 2017 10:11


Merkez Park içinde bulunan dernek binasında düzenlenen iftar programına Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Seyman, İl Jandarma Komutanı Fatih Yılmaz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Derneği Başkanı Muhammet Çetin ve dernek üyeleri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.


İftar programında konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Derneği Başkanı Muhammet Çetin, ramazan ayı münasebetiyle düzenledikleri bu iftar programında şehit aileleri ve gaziler ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek olarak şehit yakını ve gazilerin sorunlarının çözümü için gayret sarf etmeye devam edeceklerini söyledi.


İftar programına katılan şehit aileleri ve gaziler ile tek tek ilgilenen Vali Mahmut Demirtaş, iftar programını düzenleyen dernek yöneticilerine teşekkür etti.


Vali Mahmut Demirtaş, daima şükran ve minnet duydukları şehit aileleri ve gazilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini belirtirken, "Şehit ailelerinin ve gazilerimizin daima yanlarında olacağız. Bu iftar programı vesilesi ile bir arada olmaktan büyük gurur duyduğum şehit aileleri ve gazilerimiz ile tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutluyorum” dedi.




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