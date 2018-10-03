Vali Demirtaş: “Şehit ailelerini koruyup gözetmeye devam edeceğiz''

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere gittiği Saimbeyli ilçesinde şehit Uzman Çavuş Ali Çakar'ın ailesini ziyaret etti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ali Çakar'ın anne ve babasıyla sohbet eden Vali Demirtaş, ziyaretleri vesilesiyle vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını ortaya koyan tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini belirtti.

Binbir emekle yetiştirdikleri evlatlarını “vatan sağ olsun” diyecek kadar büyük vakarla, vatan için toprağa veren şehit ailelerini, şehitlerin birer emaneti bildiklerini dile getiren Vali Demirtaş, "Devlet ve millet olarak şehitlerimize minnet ve şükran borçlu olduğumuz bilinciyle onların değerli ailelerini koruyup gözetmeye devam edeceğiz" dedi.

Vali Demirtaş daha sonra Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulda incelemelerde bulunarak okulun genel durumu hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, "Okulumuz sayesinde şehidimizin adını geleceğe taşıyacağız. Mertebelerin en yücesine erişmiş şehitlerimiz milletimizin hafızasında daima canlı kalacaktır" şeklinde konuştu.

Özverili çalışmalarından dolayı okul yöneticilerine ve öğretmenlerine de teşekkür eden Vali Demirtaş, okulda eğitim gören öğrencilere de başarılı bir eğitim-öğretim yılı temennisinde bulundu.