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09 Temmuz 2017 11:22

Vali Demirtaş, şehit pilot Sığnak’ın mevlidine katıldı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 31 Mayıs’ta Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa bir süre sonra Uludere ilçesinde yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak’ın mevlidine katıldı.

Vali Demirtaş, şehit pilot Sığnak’ın mevlidine katıldı

09 Temmuz 2017 11:22


Adana Asri Mezarlığı’nda bulunan şehitlikte toprağa verilen Şehit Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak’ın, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan baba ocağında düzenlenen mevlit programına Vali Demirtaş’ın yanı sıra askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.


Vatanın bölünmez bütünlüğü ile birlik ve beraberlik vurgularının yapıldığı mevlit programı, okunan Kuran-ı Kerim’in ardından Şehit Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak ve vatan için canlarını veren tüm şehitler için dualar edilmesiyle sona erdi.




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