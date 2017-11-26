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26 Kasım 2017 16:35

Vali Demirtaş: "Şehitlere çok şey borçluyuz"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “Şehitlerimizin emaneti olan aileleri ve yakınlarına daima sahip çıkacağız” dedi.

Vali Demirtaş:

26 Kasım 2017 16:35


Vali Demirtaş, geçen yıl Adana Valiliği’ne yönelik bombalı araç saldırısında şehit olan Kadir Kırbaç ve Gökhan Aygül için, vefatlarının yıl dönümleri dolayısıyla düzenlenen mevlit programlarına katıldı.


Kadir Kırbaç ve Gökhan Aygül’ün baba ocaklarında düzenlenen sene-i mevlid programlarına eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte katılan Vali Mahmut Demirtaş, vatanın bölünmez bütünlüğü, ülkenin barışı ve huzuru için görev yaparken canlarını veren şehitlere Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu. Ülke olarak şehitlere çok şey borçlu olunduğunu kaydeden Vali Demirtaş, şer odaklarının hain emellerine asla ulaşamayacaklarını, bu milletin buna kesinlikle izin vermeyeceğini, vatan düşmanı hainlerin de hak ettikleri karşılığı almaya devam edeceklerini vurguladı.


Şehit polis memuru Arda Can’ın ailesine taziye ziyareti


Vali Mahmut Demirtaş, şehitlerin ruhlarına dualar ve Kur-an’ı Kerim’den surelerin okunduğu, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği mevlit programlarının yanı sıra, görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaklaşık 5,5 aylık tedaviye rağmen yaşam savaşını kaybeden ve önceki gün Sabancı Merkez Camisi’nde düzenlenen törenin ardından aynı zamanda memleketi olan Kozan Merkez Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlanan şehit polis memuru Arda Can’ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.


Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ndeki tedavisi sırasında sıkça ziyaret ettiği Şehit Polis Memuru Arda Can’ın ailesine baş sağlığı ve sabır temennisinde bulunan Vali Mahmut Demirtaş, şehitlerin bu milletin kalplerinde daima yaşayacaklarını söyledi ve ‘vatan sağolsun’ mesajları veren şehit aileleri ile yakınlarının her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.




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