Vali Demirtaş, Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nda incelemelerde bulundu

Seyhan İlçe Kaymakamlığı görevini vekaleten yürüten Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş ve İl Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Gökhan Sezer’in de hazır bulunduğu incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi alan Vali Demirtaş, yaşanan yoğunluktan dolayı vakfın hizmet alanının genişletilmesi yönündeki taleplerin dile getirilmesinin ardından bu konudaki çalışmaların bir an önce başlatılması talimatı verdi.

’Sosyal Market’i ziyaret etti

Vali Mahmut Demirtaş, Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndaki incelemeleri ve yetkililerden bilgi almasının ardından, kaymakamlık bünyesinde bulunan ve ihtiyaç sahibi muhtaç vatandaşların çeşitli gereksinimlerini karşılayan ’Sosyal Market’te incelemelerde bulundu. Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir misyonu yerine getiren "Sosyal Market" uygulamasının yaygınlaşmasının hayli yararlı olacağına inandığını belirten Demirtaş, uygulamayı yaşama geçiren yetkililere teşekkür ederek, tüm vatandaşları sosyal markete katkıda bulunmaya çağırdı.