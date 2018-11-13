Vali Demirtaş: “Tarihi ve kültürel varlıklar için elimizden geleni yapıyoruz"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'nın tarihi ve kültürel varlıklarını korumak ve geleceğe taşımak konusunda ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Adana'nın köklü eğitim ve öğretim kurumları olmalarının yanı sıra Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları arasında yer alan Tepebağ Ortaokulu ve Kurtuluş İlköğretim Okulu restorasyonunun geldiği aşama, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.

Vali Yardımcısı Murat Süzen'in yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı toplantıda, Tepebağ Ortaokulu ve Kurtuluş İlköğretim Okulu ile kentin tarihi ve kültürel varlıklarının korunması için yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantıda dile getirilen konuları dinleyen Vali Demirtaş, Adana'nın tarihi ve kültürel varlıklarını korumak ve geleceğe taşımak konusunda ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

Toplantı, ilgili kurum ve kuruluşların bu konudaki çalışmalarının değerlendirilmesiyle son buldu.