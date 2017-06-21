Vali Demirtaş, tarım işçilerinin sorunlarını dinledi

Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu’nun da bulunduğu ziyarette, işçiler ile sohbet edip sorunlarını dinleyen Vali Mahmut Demirtaş, işçilerin aileleriyle birlikte Adana’ya geldiğini hatırlatarak, onların yaşam koşullarının daha iyi olabilmesi konusunda Adana Valiliği olarak gerekli inceleme ve çalışmaların yapılmakta olduğunu söyledi.

Vali Demirtaş, kente gelen mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı süre boyunca her türlü desteği verdiklerini dile getirerek, “Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak asli görevimizdir” diye konuştu.