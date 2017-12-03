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03 Aralık 2017 13:40

Vali Demirtaş: "Tarıma Dayalı OSB iki bin kişilik istihdam sağlayacak"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Karataş ilçesinde kurulacak “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi"nin yaklaşık iki bin kişilik istihdam sağlayacağını söyledi.

Vali Demirtaş:

03 Aralık 2017 13:40


Vali Demirtaş, "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi"nin (TDİOSB) kurulacağı Karataş ilçesi Bebeli Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.


Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, Ceyhan Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin ve ilgili kurum yetkililerinin de bulunduğu inceleme sırasında konuşan Vali Demirtaş, “Türkiye’nin en verimli ve önemli ovalarından biri olan Çukurova’da kurulacak olan “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi"nin yapılacağı alanda incelemelerde bulunarak, bölgedeki vatandaşlarımızı bilgilendirdik” dedi.


TDİOSB’nin ilk aşamada yaklaşık iki bin kişilik istihdam sağlayacağını belirten Vali Demirtaş, "Proje gerçekleştiğinde; tarıma dayalı sanayi işletmeleri, birbiri ile uyumlu üretim yapan orta ve büyük ölçekli sera işletmelerinin, üretim, işleme, ambalaj gibi çeşitli aşamalarda sinerji yaratması ile Adana ilindeki tarım işletmelerinin ürün kalitesi ve çeşitliliğiyle dünya ve AB piyasalarıyla rekabet edebilir hale gelmesi hedeflenmekte ve Adana Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, ürünlerin üretiminden pazarlamasına kadar tüm aşamaları birbirleriyle bağlantılı olarak aynı bölge içerisinde örgütlemeyi amaçlamakta" diye konuştu.


Vali Demirtaş ve beraberindekiler daha sonra Bebeli Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelip, onların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması ile birlikte bölgedeki vatandaşlara olumlu katkıları olacağını vurguladı.




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