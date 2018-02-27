Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında “Tekstil Kent” projesi kapsamında toplantı gerçekleştirildi. Valilikteki toplantıya Vali Demirtaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Süzen, ilgili kurum yetkilileri ile tekstil sektörü temsilcileri katıldı.

Sektör üreticilerinin ve çalışanlarının sorunlarının ele alındığı toplantıda konuşan Vali Demirtaş, “Tekstil Kent” projesi kapsamında talep ve beklentileri değerlendirmek üzere ilgili kurum ve kuruluş ile sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Vali Demirtaş, proje çerçevesinde, Adana’da bulunan tekstil toptan ticareti ve küçük üretim birimleri olmak üzere, alt yapı yetersizliği, ulaşım ve nakliye güçlükleri, düzensiz yapılaşma gibi sorunları olan tekstil sektörünü çağdaş mekanlara kavuşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

“Tekstil Kent”in yeni istihdam alanlarına da kapı açacağını ifade eden Vali Demirtaş, projenin gerçekleştirilmesi konusundaki çalışmaların süreceğini vurguladı.