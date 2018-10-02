Vali Demirtaş Tufanbeyli'de sorun dinledi

Vali Demirtaş, düzenli olarak gerçekleştirdiği ilçe gezileri kapsamında Tufanbeyli'de çeşitli temas ziyaret ve incelemelerde bulundu. Vali Demirtaş, Tufanbeyli ilçesindeki inceleme gezileri sırasında ilk olarak ilçe kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Ferhat Atar'dan ilçenin genel durumu, projeler kamu ve özel sektör yatırımları ile vatandaşlara verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Vali Demirtaş, daha sonra ilçede görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile birlikte, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Tufanbeyli'nin genel durumunun ayrıntılarıyla irdelendiği geniş katılımlı toplantıda, STK temsilcileri ile muhtarlar ve vatandaşların dile getirdikleri talepleri dinleyen Vali Demirtaş, ilçe gezilerini gerçekleştirmekteki amacının, eksiklikleri yerinde görmek olduğunu belirtti ve bildirilen hususların takipçisi olacağını ifade etti.

Katılımcılara tek tek söz vererek dile getirdikleri sorunları ve beklentilerini dinlemesinin ardından ilgili kamu kurumları temsilcilerine talimatlar veren Vali Demirtaş, ilçedeki eksikliklerin giderilmesi doğrultusunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının nezdinde gerekli tüm çalışmaların yapılacağından herkesin emin olmasını istedi.

Vali Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, ilçede yapılması gereken çalışmalar hakkında çeşitli değerlendirmelerin yapılmasıyla son buldu.