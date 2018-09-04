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04 Eylül 2018 15:17

Vali Demirtaş: “Tüketici, haksız zam ve stokçuluğa karşı korunacak”

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat bilen spekülatörlere göz açtırılmayacağını belirterek, “Tüketicilerimizin, piyasa şartları dışında davranan art niyetli firmalar ve spekülatörler tarafından mağdur edilmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Vali Demirtaş: “Tüketici, haksız zam ve stokçuluğa karşı korunacak”

04 Eylül 2018 15:17


Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin, çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları yaptığı yönündeki duyum ve ihbarlar üzerine, Adana Valiliği olarak gerekli çalışmaları başlattıklarını ve saha denetimlerinin sıklaştırıldığını söyledi. Vali Demirtaş, “Tüketicilerimizin, piyasa şartları dışında davranan art niyetli firmalar ve spekülatörler tarafından mağdur edilmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.


Adana Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, iş yerlerini "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu", "Ticari Reklam ve Haksız ticari Uygulamalar Yönetmeliği" ve "4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun" kapsamında denetlediğini ifade eden Vali Demirtaş, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek haksız kazanç amacıyla tüketiciyi mağdur eden fırsatçılara göz yumulmayacağını, piyasa şartlarının dışında haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara yasal mevzuat kapsamında cezai yaptırım uygulanacağını ifade etti.




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