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07 Haziran 2018 17:22

Vali Demirtaş: "UKOME kararlarını ihlal edenlere, ceza uygulanacak"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, minibüs ve otobüs sahipleri ile sürücülerinin güzergah kavgası üzerine, olumsuzluğu gidermek ve taraflar arasındaki diyaloğu sağlamak üzere, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yetkilileri ile dolmuş ve otobüs işletmecilerinin temsilcileri ile toplantı düzenledi.

Vali Demirtaş:

07 Haziran 2018 17:22


Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Dr. Murat Kütükçü, Zabıta Daire Başkanı Bayram Kadir Tüylü, Halk Otobüsleri ve 59 No’lu Kooperatif Başkanı Niyazi Göğer, Minibüs Odaları Başkan Vekili Navaf Ok ve Yeşilevler Kooperatif Başkanı Çetin Lala’nın katıldığı ve tarafların anlaşarak barıştığı toplantının sonunda açıklama yapan Vali Mahmut Demirtaş, toplu taşıma araçları esnafı arasında yaşanan bu tür olayların tekrarlanmasını asla arzu etmediklerine dikkat çekti.


Vali Demirtaş, taraflar arasındaki husumeti gidermek amacıyla gerçekleştirilen toplantı sonucunda, dolmuş ve otobüs sürücülerinin barıştığını ve bundan sonra UKOME’nin belirlediği güzergahların dışına asla çıkılmaması kararı aldıklarını söyledi.


Toplu taşıma araçları görevlilerinin, birbirlerinin haklarına saygılı olmaları gerektiğini ve UKOME’nin güzergah kararlarını ihlal edenlere ceza-i müeyyide uygulanacağını vurgulayan Vali Demirtaş, anlaşarak barışmalarından dolayı teşekkür ettiği dolmuş ve otobüs işletmecileri ile sürücülerine bereketli kazançlar temennisinde bulundu.




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