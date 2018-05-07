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07 Mayıs 2018 14:43

Vali Demirtaş: "Vakıf ruhunu geleceğe taşımak milli kültürümüze borcumuzdur"

Vakıf kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla her yıl mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Vakıf Haftası münasebetiyle Vakıflar Bölge Müdür Vekili Ahmet Develi ve müdürlük personeli Vali Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Vali Demirtaş:

07 Mayıs 2018 14:43


Temelinde yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusu taşıyan, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanlara yardım eli uzatan vakıfların yeri geldiğinde bir kamu hizmeti gördüğünü vurgulayan Vali Demirtaş, "Gücünü insana verilen değerden, koru ve yaşat düsturundan alan anlayışla, vakıf ruhunu geçmişten geleceğe taşımak milli kültürümüze olan bir borcumuzdur’’ dedi.


Yıllar içinde yıpranmış ecdat yadigarı vakıf eserlerinin ise yeniden ayağa kaldırılması için gerekli tüm çalışmalara destek olacaklarını dile getiren Vali Demirtaş, "Vakıf Kuran Kadınlar" teması çerçevesinde kutlanacak olan Vakıf Haftası’nın vakıfları yaşatma duygusunun artmasına vesile olması temennisinde bulundu.


Vakıflar Bölge Müdür Vekili Ahmet Develi ise kabulünden dolayı Vali Demirtaş’a teşekkür ederek Vakıflar Haftası kutlama etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.




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