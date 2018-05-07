Temelinde yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusu taşıyan, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanlara yardım eli uzatan vakıfların yeri geldiğinde bir kamu hizmeti gördüğünü vurgulayan Vali Demirtaş, "Gücünü insana verilen değerden, koru ve yaşat düsturundan alan anlayışla, vakıf ruhunu geçmişten geleceğe taşımak milli kültürümüze olan bir borcumuzdur’’ dedi.

Yıllar içinde yıpranmış ecdat yadigarı vakıf eserlerinin ise yeniden ayağa kaldırılması için gerekli tüm çalışmalara destek olacaklarını dile getiren Vali Demirtaş, "Vakıf Kuran Kadınlar" teması çerçevesinde kutlanacak olan Vakıf Haftası’nın vakıfları yaşatma duygusunun artmasına vesile olması temennisinde bulundu.

Vakıflar Bölge Müdür Vekili Ahmet Develi ise kabulünden dolayı Vali Demirtaş’a teşekkür ederek Vakıflar Haftası kutlama etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.