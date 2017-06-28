Vali Demirtaş, valilik personeliyle bayramlaştı

Valilik’te düzenlenen bayramlaşma törenine vali yardımcıları, il müdürleri ve müdür yardımcıları ile valilik bünyesindeki birimlerde görev yapan kamu çalışanları katıldı.

Valilik çalışanlarının ellerini tek tek sıkarak bayramlarını kutlayan Vali Demirtaş, vatandaşlara yönelik en iyi ve kaliteli kamu hizmetlerinin verilmesinde birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirttiği personele görevlerinde başarılar diledi.

Vali Demirtaş, Ramazan Bayramı süresince görev yapan jandarma, emniyet, zabıta ve itfaiye personeli ile Huzurevi’nde barınan yaşlılar ile Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar ile şehitlik ziyaretinde şehit aileleri ve yakınlarıyla bir araya gelmişti.