Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 11:51

Vali Demirtaş, valilik personeliyle bayramlaştı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bayram tatilinin sona erdiği ilk mesai gününde valilik personeliyle bayramlaştı.

Vali Demirtaş, valilik personeliyle bayramlaştı

28 Haziran 2017 11:51


Valilik’te düzenlenen bayramlaşma törenine vali yardımcıları, il müdürleri ve müdür yardımcıları ile valilik bünyesindeki birimlerde görev yapan kamu çalışanları katıldı.


Valilik çalışanlarının ellerini tek tek sıkarak bayramlarını kutlayan Vali Demirtaş, vatandaşlara yönelik en iyi ve kaliteli kamu hizmetlerinin verilmesinde birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirttiği personele görevlerinde başarılar diledi.


Vali Demirtaş, Ramazan Bayramı süresince görev yapan jandarma, emniyet, zabıta ve itfaiye personeli ile Huzurevi’nde barınan yaşlılar ile Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar ile şehitlik ziyaretinde şehit aileleri ve yakınlarıyla bir araya gelmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:11
  • Güneş :05:15
  • Öğle :12:53
  • İkindi :16:45
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :21:57
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!