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02 Eylül 2018 12:41

Vali Demirtaş: "Vatandaşların huzur ve güvenli en önemli önceliğimiz"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının en önemli önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Vali Demirtaş:

02 Eylül 2018 12:41


Vali Demirtaş, Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak, 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı, Akıncılar, Cumhuriyet, Sarıçam, 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram ve Fatih Polis Merkezi Amirliklerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.


Emniyet merkezlerindeki görevlilerden, bağlı bulundukları bölgenin genel asayiş durumları ve gerçekleştirilen çalışmalar ile polis merkezlerinin ihtiyaçları hakkında ayrıntılı bilgiler alan Vali Demirtaş, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının en önemli önceliklerinden biri olduğunu ifade etti.


Ziyaret ettiği polis merkezlerindeki emniyet mensuplarına, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden ve görevlerinde başarılar dileyen Vali Demirtaş, toplumsal barış ve huzurun tesisi ile vatandaşların güvenliği konusunun en önemli öncelikleri arasında olduğuna dikkat çekti ve kamu otoritesi olarak bu konuda ellerinden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.




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