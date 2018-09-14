Vali Demirtaş: "Yeni eğitim ve öğretim yılının huzurlu geçmesi için çalışacağız"

Yeni eğitim ve öğretim yılında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve çalışmaların detaylarıyla ele alındığı "2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı" toplantısı gerçekleştirildi.

"2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı"na Yönelik yol haritasının tüm ayrıntılarıyla değerlendirildiği ve İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince sunumların yapıldığı toplantıda konuşan Vali Demirtaş, yeni eğitim ve öğretim yılının en huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm hassasiyeti göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Pazartesi günü ülke genelinde 20 milyon civarında, Adana'da ise 500 bine yakın öğrencinin, ilkokul zilinin çalması ile birlikte yeniden okuluyla, arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle buluşacağını belirten Vali Demirtaş, “Öğrencilerimiz, uzun yaz tatilinin ardından büyük bir heyecan ve sevinçle yeni eğitim dönemine başlayacak. Nüfusumuzun neredeyse dörtte birine tekabül eden genç kuşağımız, istikbale güvenle bakmamız için büyük önem arz etmekle birlikte, omuzlarımıza da ciddi bir sorumluluk yüklemektedir” dedi.

Türkiye'de azim ve kararlılığın fitilinin, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle ateşlendiğine vurgu yapanVali Demirtaş, oluşturulan yeni sistemle 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin yol haritasının da çizildiğini söyledi.

Kent genelinde eğitim altyapısının geliştirilmesine dair yürütülen çalışmaların takip edildiğini ifade eden Vali Demirtaş, “Bakanlığımızın 2019 yılı sonunda tekli eğitime geçme hedefi ile ilgili çalışmalarımızı da tüm hızıyla sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, daha nezih ortamlarda okuyabilmelerini sağlamak amacıyla, eğitim yatırımlarımızı her geçen gün artırıyoruz” dedi.

Adana Valiliği olarak, 2018-2019 eğitim-öğretim yılına sıfır sorun parolası ile yeni döneme başlamak istediklerini vurgulayan Vali Demirtaş, “Hiç kimse görevden kaçmayacak. Görevden kaçan, "bu benim vazifem değil" diyen hiç kusura bakmasın, yaptığı vazifeden geri çekilsin. Yeri mutlaka doldurulur” ifadelerini kullandı.

İlçe kaymakamlarına da seslenen Vali Demirtaş, toplantının ardından görev yaptıkları ilçelerde okul müdürleri, aile birliği başkanları, servis ve kantin işletmecileriyle yeni eğitim öğretim yılı başlamadan bir toplantı yapıp son durumlarını geçirmelerini belirtti.

Eğitimin tüm paydaşlarının dikkatle üzerinde durması gereken alanlardan birinin de Suriyeli sığınmacılarla ilgili yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri olduğuna dikkat çeken Vali Demirtaş, “Suriye'de yaşanan insanlık dramından kaçarak ülkemize sığınan kardeşlerimizin çocukları ile ilgili eğitim tedbirlerinin alınması hususunda gereken duyarlılık, tüm kesimlerce gösterilecek” diye konuştu.

“Sosyal medya kullanımına dikkat edilmeli”

Okul yöneticilerini sosyal medya kullanımı konusunda uyaran Vali Demirtaş, “Bu mecranın kullanımına, sizlerle birlikte öğretmenlerinizin ve öğrencilerinizin de dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Sosyal medya ucu bucağı olmayan bir alan. Maalesef insanımız bu alanı her şeyi yazıp çizeceği, her sözü sarf edeceği bir alan olarak görüyor ve paylaşımların ölçüsü de çok zaman kaçıyor. Bu meyanda büyük mağduriyetlerin yaşanmaması adına tüm kesimleri şimdiden gereken hassasiyeti göstermeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin kullanacağı servis ve kantin işletmeleri konusunda da okul yöneticilerini uyaran Vali Demirtaş, “Okul servislerinde ve kantinlerde başıboş, gelişigüzel kişilerin çalıştırılmasına asla müsaade etmeyin. Onların ahlaki tutum ve davranışlarını sürekli gözlem altında tutup gerektiğinde yaptırım uygulayın. Onlara, en nadide varlıklarımızı emanet ettiğimizi unutmayın. Öte yandan okul kantinlerinin hijyenik olmasına, kantinlerde satılması uygun olan ürünlerin satışının yapılmasına dikkat edin” dedi.

“Öğrencilerimiz, uyuşturucu ile hiçbir şekilde tanışmamalı”

Uyuşturucu madde satışı ve kullanımı ile ilgili de uyarılarda bulunan Vali Demirtaş, “Birinci amacımız, öğrencilerimizin uyuşturucu madde ile hiçbir şekilde tanışmamasıdır. İkincisi, uyuşturucu maddenin bırakın okulun içi ve çevresi, semtinize uğramamasıdır. Bunun için öğrencilerinizle, velilerinizle, rehber öğretmenlerinizle, narkotik ve toplum destekli polislerimizle, muhtarlarımızla irtibatlı bir biçimde çalışınız” ifadelerini kullandı.

Vali Demirtaş, kentteki eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlık bir şekilde yütülmesi için, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarına da büyük görev ve sorumluluk düştüğünü hatırlatarak, “Okul çevrelerinin güvenliklerinin sağlanması, okul giriş-çıkış saatlerinde emniyet tedbirlerinin alınması, metruk binalara ilişkin tedbirlerin alınması, okul çevresinde çocuklarımızın ve gençlerimizin ruhsal ve fiziksel gelişimlerini olumsuz etkileyen işletmelerle ilgili çalışmaların yapılması, uyuşturucunun esamesinin okul çevrelerinde okutulmaması, bunun için okul yönetimleri ve muhtarlarla irtibatlı çalışılması, okul servislerinin trafik ve asayiş denetimlerinin periyodik olarak yapılması, illegal örgütlerin okul içi ve dışında yapılanmalarına engel olunması da sizin görevinizdir” diye konuştu.

Güney Adana Kalkınma Programı kararlılıkla sürüyor

Güney Adana bölgesinin sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınması amacıyla kentimizin prestij projesi olan “Güney Adana Kalkınma Programı"nın da devam ettiğini sözlerine ekleyen Vali Demirtaş şöyle konuştu:

“43 alt projeden oluşan Güney Adana Kalkınma Programı, Güney Adana'da eğitimden, sağlığa, emniyetten istihdama, sosyal hayatın her alanına temas eden insan odaklı bir kentsel dönüşüm hareketidir.

Kaymakamlarımız başta olmak üzere, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizden, özellikle Güney Adana Bölgesinde görev yapan okul yöneticilerimizden ve tüm eğitim camiamızdan, Güney Adana Kalkınma Programına her türlü desteği vermelerini bekliyor, programı sahiplenmelerini istiyorum. Program kapsamında okullarınızda yapılacak etkinlikler ve yürütülecek çalışmalarla, programın hedeflerine daha kısa zamanda ulaşacağına, kentin kuzeyi ile güneyi arasındaki makasın kapanmasına katkı sağlanacağına yürekten inanıyorum.”

Güney Adana Kalkınma Programı içerisinde yer alan “Projem ile Varım” projesinin sadece Güney Adana Bölgesi ile sınırlamayıp, kent genelindeki tüm öğretmenlerin proje fikirlerinin toplanacağı bir formata dönüştürüleceğini duyuran Vali Demirtaş, “Güneyadana.com üzerinden alacağımız proje fikirlerini değerlendirerek uygun olanlara hibe desteği sağlayacağız. Böylelikle tüm öğretmenlerimizi yeni proje fikri üretmeleri konusunda teşvik edeceğiz. Bu noktada Adana'yı Türkiye birinciliğine taşıyan ODAK projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz eğitim seferberliğimizin de tüm hızıyla sürdüğünü hatırlatmak istiyorum. Zira, ODAK projesi süreklilik arz eden, canlı bir proje ve bildiğiniz üzere kalitenin de sınırı yoktur” diye konuştu.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Yalçın, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür V. Murat Bilal, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, okul aile birliği başkan ve yöneticileri ile davetliler katıldı.