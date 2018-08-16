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16 Ağustos 2018 11:10

Vali Demirtaş, Yüreğir Kaymakamlığı’nda incelemelerde bulundu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, incelemelerde bulunmak için geldiği Yüreğir Kaymakamlığı’nda vatandaşlarla buluşarak, taleplerini dinledi.

Vali Demirtaş, Yüreğir Kaymakamlığı’nda incelemelerde bulundu

16 Ağustos 2018 11:10


Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir İlçe Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek, vatandaşlara verilen kamu hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgiler aldı.


Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel ile bir süre görüşen ve son dönemde gerçekleştirilen kamu yatırımları başta olmak üzere ilçenin genel durumu hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, kaymakamlık binasında bulunan vatandaşlarla da bir araya gelerek hal ve hatırlarını sordu ve taleplerini dinledi.


Nüfus ve Vatandaşlık İşleri ile diğer Kaymakamlık birimlerini ziyaret eden ve personelden bilgi alan Vali Demirtaş, vatandaşlara yönelik kamu hizmetlerinin, çözüm odaklı, hızlı ve kaliteli olmasının önemine dikkat çekti ve İlçe Kaymakamı Fatih Genel’in şahsında tüm kaymakamlık görevlilerine başarılar diledi.




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