Vali Demirtaş’dan "Yılan Kale" daveti

Vali Demirtaş, Ceyhan Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Sabri Tari’nin de hazır bulunduğu incelemeleri sırasında Yılan Kale’de gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını inceledi. Vali Demirtaş, kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin korunup yaşatılarak geleceğe taşınmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Tarih boyunca birçok farklı uygarlığa ev sahipliği yapan Adana’nın, zengin mutfağının yanı sıra pek çok doğal, tarihi ve kültürel değere sahip olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, Yılan Kale’den yerli ve yabancı misafirleri kentin güzelliklerini keşfetmeye davet etti.

Vali Mahmut Demirtaş, Yılan Kale’deki incelemelerinin ardından, bir tepenin eteğinden çıkan suyun kokusu geniş bir alana yayıldığı için Kokar Pınar İçmesi olarak tanımlanan ve bir çok hastalığa iyi geldiğine inanılan şifalı su bölgesini gezerek yetkililerden bilgi aldı.