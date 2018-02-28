Vali Demirtaş’tan 1 milyar dolarlık yatırım açıklaması

Vali Demirtaş, gazetecilere makamında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cezayir ziyareti sırasında Adana ile ilgili müjdeli haber verdiğini belirterek, "İnşallah kısmet olursa yakın bir zamanda Türkiye’nin de petrokimya ihtiyacını karşılayabilecek büyük bir yatırımın Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde temelini atacağız. Bu yatırım yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım. İnşallah 30 aylık kısa bir sürede projeyi gerçekleştireceğiz. Bu projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 450 bin ton polipropilen üretimi yapılacak. Bu Türkiye ihtiyacının yüzde 25’ine denk geliyor. Hayırlı olsun" dedi.

Vali Demirtaş, bunun bir başlangıç olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Yumurtalık ve Ceyhan başta olmak üzere Adana, Türkiye’nin parlayan yıldızı haline gelecek. Projenin tamamlanmasıyla 250 kişiye istihdam sağlanacak. Şu anda 826 bin metrekarelik alanda hazine arazisi yer tahsisi yapılmıştır. Yakın zamanda faaliyet raporunun alınmasıyla çalışmalar başlayacak. Bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu yatırım Türkiye’nin de cari açığını kapatacak. Çok ciddi anlamda cari açığı aşağıya çekecek. Tüm prosedürlerle birlikte 30 ay içinde bitirilmesi planlanıyor."

Vali Demirtaş, Ceyhan Enerji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çok ciddi bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Belirli bir noktaya geldik. Bugün yarın kısmet olursa buranın zemin etüt ihalesi sözleşmesini müteahhitle imzalayacağız. Yakın zamanda zemin etüdü başlayacak. Sonra diğer işlemleri enerji bakanlığımızın talimatlarıyla gerçekleştireceğiz. En kısa sürede burayı da yatırıma açacağız. Çok ciddi yatırım başvuruları var şimdiden yer kalmadı" diye konuştu.