Vali Demirtaş’tan "15 Temmuz" çağrısı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adanalıları, ”15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliklerine katılmaya çağırdı

Vali Demirtaş, Hayat, Barış, Çukurova, Seyhan, Adana, One, Lokum, Lider ve Efsane radyolarının ortak yayınına katılarak 15 Temmuz hain darbe girişimini değerlendirdi.

Ortak yayında Radyo Hayat sunucusu İbrahim Karanfil’in sorularını yanıtlayan Vali Demirtaş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin, vatanına, bayrağına, özgürlüğüne ve demokrasisine bağlı vatandaşlar ile hain yapıda yer almayan asker ve polislerin kahramanca mücadelesi sonucu püskürtüldüğünü söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin asla unutulmayacağını ve unutturulmayacağını kaydeden Vali Demirtaş, 9 ayrı radyo kanalında gerçekleştirilen ortak yayın aracılığıyla tüm Adanalılara seslenerek, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’da Merkez Park’ta gerçekleştirilecek olan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliklerine katılmaya ve millet olarak tüm dünyaya demokrasiye bağlılık mesajını haykırmaya çağırdı.