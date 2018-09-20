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Vali Demirtaş'tan Adanaspor'a baklava

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adanaspor’u ziyaret ederek, Spor Toto 1.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adanaspor'u ziyaret ederek, Spor Toto 1.Lig'in 6.haftasında cumartesi günü sahasında oynayacağı Boluspor maçı öncesi başarılar diledi.


Vali Demirtaş ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak ile Osman Yeşeren Tesisleri'ne gelerek, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.


Antrenman öncesi futbolcularla teker teker selamlaşan Vali Demirtaş, turuncu-beyazlı takımın tecrübeli kaptanı Onur Akbay'a baklava ikram etti.


Hafta sonu oynanacak maçta Adanaspor'dan güzel bir galibiyet beklediğini ifade eden Vali Demirtaş, daha sonra tüm takımla birlik hatıra fotoğrafı çekildi.

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