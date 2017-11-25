Vali Demirtaş’tan darbe gecesi albaya ’kafana sıkarım’ çıkışı

Eğer yanlış yaparsan kafana sıkarım” dediğini aktardı.

Etkinliklerine 9’uncu yılında devam eden Ramazanoğlu Konağı Kültür Merkezi’nin 2017-2018 sezonu Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Adana” konulu konferansıyla açıldı.

Vali Demirtaş, darbe gecesinde her türlü güvenlik önlemlerini aldıklarını ve kentte darbe girişiminde bulunan herkesin vurulması talimatı verdiğini anlattı.

Darbeci uçaklara yakıt ikmali sağladığı ortaya çıkan Tuğgeneral Bekir Ercan Van’ın komutasındaki 10. Tanker Üs Komutanlığı’nın etrafını çevirdiklerini ve daha sonra elektriklerini keserek kararttıklarını kaydeden Vali Demirtaş, vatandaşların sokağa çıkmasıyla ilgili de girişimleri bulunduğunu ifade etti.

Türkiye’nin bundan sonra böyle girişimlerle karşı karşıya kalmamasını istediğini kaydeden Demirtaş, “O gece hep beraber Adana’da kimsenin burnu kanamadan bu işi sonuçlandırdık. Gerçekten bu ülke, çok değerli, kıymetli, sahip çıkmamız lazım. Birlik ve beraberliğimizin bozulmaması için elimizden gelen tüm gayreti göstermemiz lazım. Herkesin gözü Türkiye’nin üzerinde. Emperyalist güçler, bir taraftan Arap Baharıyla buralarda bir hareketlilik sağlayabilir miyiz diye düşündü onu başaramayınca Gezi Olayları onda da başarılı olmayınca FETÖ terör örgütü. Bu ülkenin kardeşliğinde bin yıllık geçmiş var. Bu kardeşlik o kadar güçlü ki bizim birbirimizden ayrı düşmemiz mümkün değildir. Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi ile kardeşçe, birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Onun için hepimizin bu ülkeye sahip çıkması gerektiğini, gerekirse kendimizi feda edeceksek feda edeceğiz. O gün yaklaşık 250 vatandaşımızı şehit verdik, 2 binin üzerinde vatandaşımız yaralandı, gazi oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve memleketimize başsağlığı diliyorum.

Vali Demirtaş, o gece yaşananlara ilişkin önemli bir ayrınıtıyı da şöyle anlattı:

“Fatih Albay valilik bahçesinde telefonla konuşuyordu. Kulak misafiri oldum. Bu yetki sende değil, Vali’de diyor. Sonrasında Halil Özçelik’le konuşuyorum dedi. Jandarma Bölge Komutanıyla. Bekir Ercan Van diyor ki 2 tabur JÖH gönder. Telefonu aldım dedim ki ’Halil Albay bu yetki bende, sakın yanlış yapma. Eğer yanlış yaparsan gelir kafana sıkarım. Analar neler doğurmuş farkında değilsin. Şerefsizler, namussuzlar, siz kim oluyorsunuz da memleketi bu hale getiriyorsunuz. Geliyorum lan’ dedim.”