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27 Haziran 2017 15:15

Vali Demirtaş’tan, foseptik faciasında ölen kardeşlerin ailesine taziye ziyareti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Aladağ ilçesine bağlı Meydan Yaylası’nda foseptik çukuruna düşen komşusu Serpil Kurt’u kurtarmak isterken hayatını kaybeden Cihat ve Harun Cihan kardeşlerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Demirtaş’tan, foseptik faciasında ölen kardeşlerin ailesine taziye ziyareti

27 Haziran 2017 15:15


Adana’nın Sarıçam İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ikamet eden Cihat ve (34) Harun Cihan (37) kardeşlerin babası Mustafa Cihan’a Allah’tan sabır dileyen Vali Demirtaş, “Cihat ve Harun Cihan kardeşlerimiz, yardıma muhtaç bir vatandaşımızı kurtarmak için kahramanca davranmış ve ecel vakti o anda vuku bulmuştur. Olaydan dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Ancak, yardıma muhtaç bir insanı kurtarmak isterken yaşamlarını yitirdikleri için kardeşlerimiz inşallah, cennetliklerdir” dedi.


Taziyede okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından Vali Demirtaş, baba Mustafa Cihan’a tekrar Allah’tan sabır dileyerek, daima yanlarında olduğunu söyledi.




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