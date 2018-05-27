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27 Mayıs 2018 17:34

Vali Demirtaş’tan kaymakamlara "vatandaşı memnun edin" uyarısı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kaymakamlar ile bir araya geldiği toplantıda, vatandaşların dile getirdikleri eksikliklerin giderilerek, vatandaş memnuniyetinin sağlanması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Vali Demirtaş’tan kaymakamlara

27 Mayıs 2018 17:34


Vali Demirtaş, devam eden ve proje halindeki kamu yatırımlarını değerlendirmek, ilçelerde gerçekleştirilen kamu hizmetlerini masaya yatırmak ve vatandaşların taleplerini ele almak için Adana’nın tüm ilçelerinde görev yapan kaymakamlarla bir araya geldi.


Valilikte düzenlenen ve ilçe kaymakamlarının tamamının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, ilçelerde kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilen yatırımlar ile vatandaşlara verilen kamu hizmetleri ile talep ve beklentiler değerlendirildi. Toplantıda tek tek söz alan ilçe kaymakamları, görev yerlerinde gerçekleştirilen hizmetler, kamu ve özel sektör yatırımlarının geldiği aşama, çeşitli eksiklikler ve vatandaşların eğitim, sağlık, ulaşım, alt ve üst yapı, elektrik, sulama gibi çeşitli konulardaki talep ve beklentilerinin karşılanması noktasında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.


İlçelerin genel durumunun ayrıntılarıyla analiz edildiği toplantıda kaymakamlara hitap eden Vali Mahmut Demirtaş, vatandaşların dile getirdikleri eksikliklerin giderilerek, vatandaş memnuniyetinin sağlanması için gerekli hassasiyetin gösterilmesinin çok önemli olduğunu dikkat çekti ve kaymakamlara görevlerinde başarılar diledi.




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