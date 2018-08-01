Vali Demirtaş’tan Kızılay’ın kurban kampanyasına destek

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kesim ibadetini, Türk Kızılayı’nın ’Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün’ sloganıyla sürdürdüğü Vekaletle Kurban Kesim Kampanyasıyla gerçekleştirdi. Makamında kabul ettiği Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı’dan kampanyaya ilişkin bilgiler alan Vali Demirtaş, Kızılay’ın Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası ile kurban ibadetinin amacına ulaştığını belirtti.

Kampanyanın, toplumun her kesiminden destek görmesinin sevindirici olduğunu belirten Vali Demirtaş, “Türkiye’nin merhamet eli Kızılay, kurban etlerini, hem ülkemiz hem de dünyanın dört bir yanında yardım bekleyen mazlum ve mağdurlara ulaştırıyor. Kızılay, kurban ibadetimizi en güzel şekilde yerine getirebilmemiz konusunda ciddi organizasyon gerçekleştiriyor. Kızılay’ı yaptıkları bu çalışmalardan dolayı kutluyorum” dedi.

Vali Demirtaş, maddi durumu iyi olan vatandaşlara, kampanyaya destek olmaları çağrısında da bulundu. Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da bu tür bağışların topluma örnek olduğunu belirterek, Vali Demirtaş’a teşekkür etti.

Ülkedeki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay’ın, kurban etlerini yüz binlerce mazlumun sofrasına ulaştıracağını söyleyen Saygılı, şöyle konuştu:

"Uygulanacak model sayesinde, ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı süresince değil, yıl boyu ete kavuşacak. Kurban’da Kızılay Modeli sayesinde hayırseverler kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebilecekler. Çağdaş model sayesinde veterinerler tarafından özenle seçilen kurbanlıklar, modern kombinalarda, vekalet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı’nın ilk üç günü kesilecek. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere, din görevlileri, veterinerler ve noter eşlik edecek."

Kurban etlerinden elde edilecek kavurmanın, konserve haline getirilerek 800 gramlık teneke kutulara konulacağı bilgisini veren Saygılı, bu kavurma konservelerin Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı ve kurban döneminin ardından da Kızılay’ın her vekalet sahibine teşekkür belgesi gönderileceğini söyledi.

İyilik sınır tanımıyor

Saygılı, hayırseverlerin farklı ülkelerdeki ihtiyaç sahipleri için de vekalet verebileceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Kızılay ile iyilik sınır tanımayacak. Hayırseverler Bosna Hersek, Bulgaristan, Senegal, Nijer, Çad, Etiyopya, Pakistan, Bangladeş, Kırgızistan, Tataristan, Filistin ve Irak’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için Kızılay’a kurban vekaletlerini verebilecek. Hayırseverler, yurt içi 1 hisse kurban vekalet bedeli olarak 750 lira, yurt dışı kurban vekalet bedeli için 590 lira ödeyecek. Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının huzurunu yaşamak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası Belediye Şubesinin TR36 0001 0017 8300 0018 6854 06 İBAN No’lu hesabına para yatırabilecek. Hayırseverler kampanyaya, kredi kartlarını kullanarak da katılabilecek.”