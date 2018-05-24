Vali Demirtaş, Adana Valiliği’nce “Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi” (METİP) kapsamında Karataş ve Yumurtalık ilçesinde yaptırılan hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Murat Süzen ile Karataş Kaymakamı Durmuş Gençer’in de hazır bulunduğu incelemeleri sırasında yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, valiliğin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde 2017/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında mevsimlik tarım işçisi vatandaşların yaşam şartlarını daha iyi hale getirmek amacıyla Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri Projesi Bürosu (METİP) kurulduğunu hatırlatarak, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde uygulamaya konulan proje kapsamında sürdürülen çalışmanın, amacına uygun olarak bir an önce tamamlanmasını istedi.

Vali Demirtaş’tan, mevsimlik işçilerin çocukları için “anaokulu” talimatı

METİP projesi ile mevsimlik tarım işçileri için çeşitli eğitim, sağlık, ulaşım, barınma, altyapı ve sosyal çevre ile ilişkiler kapsamında il genelinde yapılacak faaliyetlerin destekleneceğini kaydeden Vali Demirtaş, Karataş ve Yumurtalık’taki incelemeleri sırasında çadırlar bölgesindeki tarım işçileri ile de bir araya geldi. Mevsimlik işçilerin hal ve hatırlarını soran Vali Mahmut Demirtaş, kendisine ilgi gösteren tarım işçilerinin çocuklarına yönelik olarak, ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkililerine söz konusu alanda bir anaokulu ve ana sınıfları yapılması talimatı verdi.

“Amacımız mevsimlik işçilerin yaşadıkları zorlukları hafifletmek”

“Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi” kapsamında yaptırılan hizmet binası inşaatlarında incelemelerde bulunan Vali Mahmut Demirtaş, mevsimlik işçilerin karşılaştıkları zorlukların giderilmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için genelge kapsamında geçici yerleşim alanı oluşturmak üzere Karataş ilçesi Tabaklar Mahallesi ve Yumurtalık ilçesi Sadiye Mahallesi’nde iki yer belirlendiğini, belirlenen hazine arazilerin de 1200 metrekarelik alana eğitim, sağlık ve sosyal aktiviteler için bir bina ve binadan bağımsız tuvalet, duşlar ve çamaşırhaneler inşa edildiğini belirtti.