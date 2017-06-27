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27 Haziran 2017 16:02

Vali Demirtaş’tan şehit ailesine bayram ziyareti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’da Gölbaşı Özel Harekat Merkezi’ne yapılan saldırıda şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç’un ailesini, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.

Vali Demirtaş’tan şehit ailesine bayram ziyareti

27 Haziran 2017 16:02


Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde bulunan şehit babası Ali Oruç’u evinde ziyaret eden Vali Mahmut Demirtaş, vatan topraklarını canları pahasına koruyan şehitlere minnet borçlu olduklarını söyledi.


Vatanın birliğini, beraberliğini ve milletin kardeşliğini bozmak isteyen gerek yurt içindeki, gerekse yurt dışındaki teröristlerin hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacağını belirten Vali Demirtaş, “Devletimiz ve milletimiz her türlü hainliği bertaraf edecek ferasette ve güçtedir” diye koştu.


Vali Demirtaş, tüm şehitlere Allah’tan rahmet dilerken Ahmet Oruç’un “Sabreden, şükür eden” anlamı taşıyan “Hifa” bebeği de bir süre sevdi.




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