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28 Aralık 2016 12:51

Vali Demirtaş’tan şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar

Vali Demirtaş’tan şehit çocuklarına dizüstü bilgisayar

28 Aralık 2016 12:51

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 2 şehit polis memurunun 6 çocuğuna dizüstü bilgisayar hediye etti.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri ve eşi Beyhan Demirtaş’la birlikte ilk olarak 13 Eylül 2016 tarihinde Şırnak’ta çıkan silahlı çatışmada şehit olan polis memuru Şahin Altmış’ın Çukurova ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan evini ziyaret eden Vali Mahmut Demirtaş, şehidin eşi Özlem Altmış ve çocuklarıyla bir süre sohbet etti.
Vali Demirtaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün bir projesi kapsamında şehit polisin üniversite öğrencisi oğlu Furkan, ilköğretim öğrencisi oğlu Ali Enes ve lise öğrencisi kızı Zeynep Altmış’a dizüstü bilgisayar hediye etti. Vali Demirtaş ve beraberindekiler daha sonra da 20 Mayıs 2016 tarihinde Adana’daki silahlı çatışmada şehit olan Yılmaz Bozkurt’un aynı mahalledeki evini ziyaret ederek, şehidin çocukları Mustafa, Görkem Hasan ve Yiğit Çağrı’ya dizüstü bilgisayarlarını verdi.
Ziyaret ve hediyelerden mutluluk duyan şehit yakınları, Vali Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş’a teşekkür etti.



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