Vali Demirtaş'tan tedavi gören uzman çavuşa ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Vali Demirtaş, Iğdır 1. Mekanize Tugayı'nda görev yaparken içinde bulunduğu aracın intikali sırasında gerçekleşen kaza sonucunda ağır yaralanan ve Erzurum Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken ailesinin isteği üzerine tedavisine Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde devam edilen Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nu ziyaret etti.

Vali Mahmut Demirtaş, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldığı Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun ailesi ve yakınlarına 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu.

Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun tedavisi için ne gerekiyorsa yapılması talimatını veren Vali Demirtaş, acil şifalar dilediği uzman çavuşun ailesi ve yakınlarının her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti ve bir ihtiyaçları olduğunda kendisine iletmelerini istedi.