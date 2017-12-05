Vali Mahmut Demirtaş, engelli ve aileleri ile bir araya geldi

Seyhan ilçesinde bulunan Öğretmen Evi’ndeki etkinliğe Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş’ın yanı sıra Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile engelliler ve aileleri katıldı.

Engelliler ile yakından ilgilenerek, onların hal ve hatırlarını soran Vali Mahmut Demirtaş, burada yaptığı konuşmanda, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir araya geldiğimiz engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz” dedi.

Vali Demirtaş, engellerin yaşamdaki zorluklarını yakından bildiklerini dile getirerek, bu sorunları ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden tüm kamu ve yerel yöneticiler ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kendilerini kırmayıp davetlerine icabet eden engellilere ve ailelerine teşekkür eden Vali Demirtaş, her fırsatta engelliler ile bir araya geldiklerini ve bu birlikteliğin devam edeceğine değindi.