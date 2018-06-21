Vali Mahmut Demirtaş, sporcu çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi

Sporcu çocuklarla sohbet eden ve projeye katılımlarından dolayı teşekkür eden Vali Mahmut Demirtaş, spor olgusunun sağlıklı nesiller yetişmesinde büyük önem taşıdığına dikkat çekti ve aynı zamanda öğrenci olan sporculara öğrenim hayatlarında da başarılar diledi.

Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu’nun da hazır bulunduğu etkinlikte, çocukların aileleri ve mahalle sakinleri ile görüşen ve mahalleye yönelik sorunları dinleyen Vali Demirtaş, dile getirilen hususların titizlikle takipçisi olacağını söyledi.

Projeyi gerçekleştiren Seyhan Müftülüğü görevlilerine teşekkür eden Vali Mahmut Demirtaş’ın Yeşilyuva Mahallesi ziyareti, vatandaşların ilgi ve duyarlılığından dolayı teşekkür etmeleriyle son buldu.