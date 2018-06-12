Varlı: "Terörle mücadelenin arkasında Cumhur İttifakı var"

Türkiye’yi tamamen terörden arınmış huzurlu bir ülke haline getireceğiz” dedi.

Ceyhan’ın Büyükmangıt Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Varlı, MHP olarak tüm hedeflerinin ve bu hedefler için ortaya konan mücadelenin; devletin ve milletin bekasını amaçladığını söyledi.

AK Parti ile kurulan ittifak gücünün birçok alanda olduğu gibi, ülkenin bekasıyla doğrudan ilgili devletin yürüttüğü terörle mücadeleye de çok açık şekilde yansıdığını vurgulayan Varlı, “Yıllardır Kandil’in hedef olmasını söyledik. Nasıl ki dün El Bab’ta, Afrin’de bölücü terör unsurlarına karşı zafer kazanıldıysa Allah’ın izniyle Kandil de yakın zamanda temizlenir ve Türk bayrağı dikilir. PKK’nın, PYD’nin DAEŞ’in, FETÖ’nün; hepsinin belini kıracağız ve Türkiye’yi terörden tamamen temizlenmiş huzurlu bir ülke haline getireceğiz. Tüm bu başarılar güvenlik güçlerimizindir; ancak, arkasındaki siyasi güç de Cumhur İttifakı’dır. Yani Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde oluşan ortak iradedir” şeklinde konuştu.

Varlı, şöyle devam etti:

“Sürekli arkaya bakan kaza yapar. Feraseti, basireti açık olan bu aziz millet, bugüne ve geleceğe bakıyor; bugün kimin ne dediğine, yarın ne yapacağına bakıyor. Bugün canlı yayınlarda bile terör örgütünün siyasi temsilcilerine şirinlik yapanları, terör örgütünün diliyle parti programı hazırlayanları, Türk Ordusunun generalini hedef alanları, yapılan eserleri yıkacağını beyan edenleri izleyen bu millet bunlara yetki vermez, vermeyecek. Allah; ülkemizi, milletimizi, sonu hüsran olan maceralara sürüklemesin, niyazımız budur.”