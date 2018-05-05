Hep beraber Adana’mızın daha güçlü olması ve Cumhurbaşkanımızın ‘başkan’ olabilmesi için tüm gücümüzü harcayarak çalışacağız” dedi.

Alaaddin Varol, düzenlediği basın toplantısında Adanalı gazetecilerle bir araya geldi. Varol, her zaman AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Siyasete AK Parti ile başladım. Nefes aldığım süre boyunca da AK Partili olarak kalacağım. Bizim davamız, ülke ve millet davasıdır. AK Parti de milletin partisidir. Davası hak davasıdır. Rabbimizin bize verdiği ömür nimetinin zekatı olarak bu ‘Hak’ davada ömrümüz yettiğince mücadele edeceğiz inşallah. Ben bu güne kadar gerek siyasi ve gerekse sosyal hayatımda hiçbir zaman kavganın tarafı olmadım. Bundan sonra da bu böyle devam edecektir. İnsan olarak hep çözüm yanlısı olmak durumundayız. Özellikle Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcılığım döneminde, insani ilişkilerin yakalanan başarıda çok önemli yer tuttuğunu gördüm. Kaldırımların tamamını altından, yolları zümrütten de yapsanız, insanlarla olan ilişkilerinizde iyi değilseniz, başarısızsınız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la milletimiz, ayağına gelen devletle tanıştı. AK Parti öncesinde vatandaş devlet kanadında muhatap bulamazken, şimdilerde ayağına kadar gelen hizmetlerle karşılaşıyor” ifadelerini kullandı.

Varol, başlarında bir yol açıcı, yol gösterici, tüm mazlum coğrafyalarının umudu olan bir lider olduğunu belirterek, “Bizler de bu liderin gösterdiği hedeflere yılmadan, yorulmadan koşacağız. Güçlü ve lider ülke Türkiye’nin imarını hep birlikte tamamlayacağız inşallah” dedi.